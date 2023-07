Allarme Fiamme ad Argiano e in strada di Monastero

Doppio intervento dei volontari de La Racchetta. Nel primo pomeriggio di domenica ha preso fuoco un bosco in località Argiano nel comune di Montepulciano dove sono intervenute 3 squadre dell’Associazione la Racchetta di Cetona e 1 squadra di Sinalunga, 1 squadra di operai dell’Unione dei Comuni Valdichiana senese, unitamente ai pompieri del distaccamento di Montepulciano e ai carabinieri forestali che stanno indagando sulle cause. L’incendio ha percorso una superficie boschiva di 1000 metri quadrati e di 6000 metri quadri di vegetazione. Le operazioni di bonifica e controllo ieri erano ancora in corso da parte delle squadre per concludere l’intervento. Grazie al tempestivo lavoro delle squadre de La Racchetta di Siena e dei vigili del fuoco ieri nel primo pomeriggio è stato domato un incendio di sterpaglie e terreno incolto in località Strada di Monastero nel comune di Siena. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a tarda sera. Fino al 31 agosto è vietato accendere fuochi su tutto il territorio regionale. Se si avvista un incendio va chiamato il 115 o il numero 800425425 della Sala Regionale