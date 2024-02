"Allarme disattivato. In casa c’erano i ladri"

di Laura Valdesi

SIENA

E’ caccia alla banda di ladri che mercoledì sera ha colpito a Rosia fuggendo con un bottino di gioielli. Rigorosamente oro, l’argento non è stato toccato. Particolare che fa pensare a nomadi. O magari solo ad ’esperti’ dei colpi nelle abitazioni che sanno già in quale mercato parallelo piazzare la refurtiva più preziosa. I recenti arresti dei carabinieri per i furti a Sovicille e Sant’Andrea sembravano aver fermato l’ondata, invece un’altra banda è entrata in azione al loro posto. "Erano le 18,30, i miei genitori che vivono a Barbicciaia, nel comune di Rosia, erano usciti per venire a Siena. In tutta la casa è stato messo l’allarme perché quella di mercoledì è la terza volta che i ladri vengono in casa, fra i colpi da me a Ginestreto e quello dal babbo a Rosia. L’allarme ha iniziato a suonare, come se fosse stato disattivato. L’ho rimesso in funzione dal cellulare ed è stato di nuovo bloccato. Ho capito che stava succedendo qualcosa", racconta Luca Fineschi.

Un gruppo di case, quello di Barbicciaia, che è una piccola comunità. Tutti si conoscono e si aiutano a vicenda. E’ stata proprio una famiglia con la sua presenza "a mettere in fuga i ladri. Sono state viste tre persone, due che uscivano dall’abitazione con il cappuccio tirato sulla testa mentre c’era una donna a fare da palo. Sono usciti fuori dall’abitazione dirigendosi per i campi verso la zona del Consorzio. Forse qui avevano lasciato posteggiata l’auto con cui sono spariti", aggiunge Fineschi. Che racconta di una macchina sospetta notata nei giorni precedenti, una Renault bianca. Impossibile sapere però se si tratta davvero di quella usata dalla banda. A dare la caccia ai malviventi saranno ora i carabinieri, intervenuti mercoledì pomeriggio da Rapolano mentre la denuncia è stata fatta ieri pomeriggio alla caserma di Rosia.

"Hanno lasciato intatto il denaro che c’era in casa – conclude Fineschi – prendendo comunque un po’ di ori di un certo valore. Mia madre sta ancora facendo il conto di cosa manca . Hanno ovviamente rovistato ovunque, lasciando il solito disastro all’interno dell’abitazione".