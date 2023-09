Alla scuola di musica iscrizioni entro ottobre

Tante belle novità quest’anno per chi frequenterà la scuola pubblica di musica di Poggibonsi, a cui sarà possibile iscriversi fino al 7 ottobre. Svariate le possibilità per studenti di tutte le età che potranno iscriversi alle tre aree: propedeutica, classica e moderna.

Attraverso le proposte dell’area ‘propedeutica’ i bambini dai 16 mesi alla scuola primaria avranno l’opportunità di avvicinarsi alla musica scegliendo tra il Babygiocomusica, il Giocomusica, l’attività più uno strumento. Gli allievi di qualsiasi età, sopra i 10 anni, potranno cimentarsi nello studio di uno strumento di area classica o moderna. Le iscrizioni sono aperte d, presso le casse del Teatro Politeama e anche online. I corsi partiranno ad ottobre. Per ulteriori informazioni su corsi, costi, modalità di iscrizione e pagamento visitare i siti www.politeama.info e www.hbmusicfarm.it Per chi intenda iscriversi successivamente sarà possibile effettuare l’iscrizione più il pagamento della prima mensilità a partire dal 10 ottobre. Iscrizione gratuita per i soci ChiantiMutua. IIl direttore della scuola pubblica di musica, Raffaello Pareti, è disponibile per informazioni sui corsi e su aspetti didattici su appuntamento per tutto il mese di settembre (telefono: 3476038254 ).