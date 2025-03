Alla scoperta di San Prospero: "Posti auto e buche nelle strade ma è pulito e anche sicuro"

Una zona molto popolata e confinante con il centro, San Prospero è da sempre un quartiere che è "casa" per molti senesi. Al suo interno infatti troviamo anche punti di riferimento importanti: due scuole molto frequentate come l’Istituto Tecnico Bandini ed il Liceo Scientifico Galileo Galilei; l’ex campino, la fontana e uno dei punti panoramici e più belli che la città offra.

Nonostante questo però è da tempo che i residenti del quartiere lamentano un disagio, soprattutto riguardo alla mancanza di posti auto. Un disagio che è diventato preoccupante anche perchè il manto stradale mostra i segni del tempo ed è dunque pericoloso sia per i pedoni che per le auto. Una situazione che mette a disagio i proprietari delle attività ma anche i residenti, che non riescono a trovare posto per la propria auto. Il quartiere, nonostante questa problematica, rimane tra i più gettonati dai senesi come posto in cui vivere anche perchè oltre ad essere vicinissimo al centro città, per i residenti risulta anche essere pulito e molto sicuro, oltre ad avere tutti i servizi necessari.

"Noi siamo aperti dal 2003 - dice Benedetta Cei - eppure ho sempre trovato posto per la mia auto. Stando in centro sono abituata a determinate situazioni, ma qui devo dire che i posti macchina sono sufficienti". Sul decoro nel quartiere sostiene: "E’ sempre pulito, tranne in alcuni momenti nel periodo estivo - continua Benedetta - piuttosto andrebbe mantenuto il manto stradale che necessita di un intervento continuo".

San Prospero, proprio per l’elevata residenzialità, è un luogo molto trafficato. "Un problema importante quello dei parcheggi per le auto, i posti sono sempre occupati - dice invece Moreno Lifodi abitante del quartiere - essendo attaccato alla città la maggior parte della gente che entra nel centro di Siena a piedi lascia la macchina qui, occupando la maggior parte dei posti". Un problema che per i residenti persiste ormai da tempo, con qualche intervento necessario anche sulla strada: "Le strade sono piene di buche, e allo stesso modo i marciapiedi; una cosa pericolosa anche per i pedoni" chiude Lifodi.

Una zona quella di San Prospero che accoglie da sempre numerose famiglie anche perchè ci sono scuole e servizi: "Ci si vive molto bene, noi ci siamo da dieci anni – afferma Elisa Guidoni abitante del quartiere - effettivamente quello dei posti auto è un problema, spesso non si trovano. Poi un altro problema è sicuramente quello dei marciapiedi, il cui manto stradale è danneggiato". Per Elisa Guidono le cose sono collegate: "Molte auto vengono parcheggiate sopra i marciapiedi come soluzione alla mancanza di posti – dice la residente – questo fa sì che addirittura con il passeggino debba passare dalla strada. Riguardo alla pulizia non mi lamento, questo è un quartiere piuttosto pulito".

Non è sempre facile mettere d’accordo i cittadini sulla vivibilità di un quartiere, le problematiche per una città come Siena sono sempre le stesse, in testa il nodo posto auto legato anche al fatto che città antiche come la nostra devono rispondere a moderne esigenze di mobilità e residenza.