Alla scoperta di "Borghi, chiese e castelli tra Chianti e Valdelsa"

Tra cultura e comicità, doppio appuntamento per la rassegna "Incroci", ad Abbadia Isola a Monteriggioni, che presenta l’ultima puntata del ciclo "Stand Up MaM: ridere al Museo". In scaletta un incontro con il professor Roberto Farinelli e lo spettacolo del comico Fill Pill. Si apre alle 18 con la presentazione del libro "Borghi, chiese e castelli tra Chianti e Valdelsa", scritto da Roberto Farinelli, professore di Archeologia medievale all’Università di Siena. Il volume rappresenta il capitolo conclusivo di un progetto editoriale che ha portato alla luce la storia degli insediamenti minori del territorio di Monteriggioni. Attraverso una ricerca rigorosa e un linguaggio accessibile, l’autore esplora l’evoluzione storica, architettonica e sociale dei borghi che costellano le valli tra Chianti e Valdelsa, spesso trascurati rispetto ai centri più noti. Farinelli, con una solida esperienza accademica nel campo dell’archeologia medievale, racconta come questi luoghi abbiano svolto un ruolo fondamentale nella struttura del paesaggio medievale toscano, analizzando documenti storici, ritrovamenti archeologici e testimonianze architettoniche ancora visibili. A moderare l’incontro, Giacomo Baldini, direttore del MaM, in dialogo con l’autore.

Alle 21 il protagonista della serata sarà Fill Pill, un comico, divulgatore e musicista che ha saputo trasformare il suo percorso di vita e il suo background accademico in un’arma comica affilata. Fin da piccolo ha mostrato il suo talento artistico, partecipando anche allo Zecchino d’Oro. Crescendo, ha sviluppato una forte sensibilità verso i temi della sostenibilità, tanto da laurearsi in giurisprudenza e specializzarsi in sostenibilità e gestione delle risorse energetiche. Dopo anni di esperienza nel settore ambientale, ha deciso di portare sul palco la sua visione del mondo, trasformando argomenti complessi in battute taglienti e intelligenti.

Fabrizio Calabrese