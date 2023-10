Alla scoperta della Valdichiana in sella a una bicicletta elettrica. Ecco dove sono le postazioni

Attivato il servizio per vivere la Valdichiana Senese e la Val d`Orcia in modo lento e sostenibile, in sella a una bicicletta classica o a pedalata assistita: "Green Hills" consente di noleggiare una bici in modo completamente automatizzato. Sono undici le postazioni volute dai 10 sindaci dell`Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dislocate sul territorio, vicine ai centri storici o posizionate in luoghi strategici che ne facilitino la visita. Le postazioni sono situate in prossimità dei borghi di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza e San Casciano dei Bagni; due sono situate di fronte alle stazioni ferroviarie di Montepulciano Stazione e Chiusi; una piazzola è collocata vicino al Parcheggio Porta di Follonica a Montefollonico. Altre tre le postazioni che saranno attivate nei prossimi mesi: una nella frazione di Petroio a Trequanda, una a Sarteano e una a Sinalunga.

"Vogliamo favorire la mobilità lenta nel territorio dei 10 Comuni che rappresentiamo dando vita ad un sistema di bike sharing elettrico che permetta di spostarsi sia all`interno di un singolo territorio comunale che di raggiungere gli altri Comuni dell`area". Commentano così i sindaci dell`Unione dei Comuni Valdichiana Senese guidati dalla presidente Agnese Carletti. "Si tratta di un progetto sperimentale, finanziato in gran parte intercettando risorse comunitarie gestite del Gal Leader. La scommessa è quello di calarlo sul territorio di circa 700 km quadrati dei nostri 10 comuni, testimoniando ancora una volta di voler ragionare e promuoverci come un’unica area. Partiamo adesso, in bassa stagione, per testare la funzionalità del circuito, per permettere a tutti i Comuni di ultimare l`installazione delle pensiline e per farci trovare operativi nella prossima stagione".

Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si può utilizzare tramite l`applicazione "Weelo", su smartphone sia Android che Apple cercando sulla mappa di "Green Hills" la stazione di bike sharing più vicina. La riconsegna del mezzo è altrettanto semplice e può avvenire sia nella stazione di bike sharing dalla quale è stato prelevato che presso una qualsiasi altra stazione "Green Hills".