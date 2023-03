Alla ricerca della nostra identità

L’assistente sociale Marilena Berardi risponde con chiarezza ad alcuni nostri dubbi.

Cos’è un disagio giovanile?

" È una situazione di difficoltà in cui l’individuo ha problemi in un determinato contesto".

Quali sono i disagi più comuni?

"Anoressia, bulimia, uso di stupefacenti, depressione e ansia sono tra i più noti. Ultimamente i giovani tendono a lasciare la scuola e a chiudersi in casa".

Quali sono i modi per uscirne?

"È fondamentale fare riferimento a qualcuno e aiutarsi con lo sport (giochi di squadra). Quando ciò non basta, confrontarsi con uno psicologo aiuta".

Che ruolo hanno i genitori?

"Molte volte non si accorgono dei vostri disagi o addirittura sono loro la causa. Ad esempio, non capiscono sempre le vostre esigenze o vi paragonano a persone che ritengono perfette. Non sono pronti a ricevere un adolescente in casa, quindi sono impreparati. I compromessi sono una buona soluzione".

Perché i giovani soffrono?

"Perché ricorrono a metodi sbagliati".

La dottoressa Berardi ci ha consigliato di non tenere nascoste eventuali situazioni di disagio, ma di parlarne per trovare la nostra felicità.