Alla provincia toccano solo poche briciole

Sicuramente ci saranno buone e valide ragioni, sta di fatto che dalla distribuzione dei 578 milioni di euro dei Fondi di coesione regionale sul piatto senese non sono cascate che poche briciole: poco meno di due milioni per una sistemazione idraulica a Cetona, 600mila euro via Dsu per la residenza universitaria Tolomei. E forse qualcosa dalle graduatorie di rigenerazione urbana, che distribuiscono in tutto una decina di milioni ai Comuni più piccoli. Poi basta, in una terra affamata di risorse per le infrastrutture. Ora mancano i progetti, ora i soldi, ora le competenze si accavallano, ora non ci sono le strategie: è il gioco dei quattro cantoni, al centro restano i nostri collegamenti sgangherati.