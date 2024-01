Alla fine il partito è unito: "Un percorso condiviso"

Alla fine la quadra tra le varie anime del partito è stata trovata. Si è conclusa con voto unanime sulla proposta di candidatura di Susanna Cenni l’assemblea comunale del Pd di Poggibonsi, che si è svolta lunedì sera. "Un’assemblea iniziata con un documento portato dalla nostra segretaria Lore Lorenzi – spiega l’unione comunale del partito – La relazione portava all’attenzione dei delegati, il risultato di un percorso, partecipato e condiviso, che ha visto in questi mesi discussione e confronto insieme ai risultati dei laboratori tematici, primo passo di analisi fra quanto fatto e nuovi orizzonti, iniziali punti di discussione su temi centrali dell’amministrare e del vivere la città".

E ancora: "Al secondo punto, la restituzione del percorso di consultazione intrapreso con iscritti, associazionismo e portatori di interessi nella società civile, ma anche con coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Un percorso di ascolto iniziato oltre due mesi fa che, partendo dalla centralità degli iscritti e dalla convinzione di far parte di una comunità politica che intraprende un nuovo cammino, riparte costruendo nuovi orizzonti attraverso il confronto. Tre le domande poste ad ognuno: politica e forma partito, priorità sul futuro del nostro territorio anche oltre i confini comunali e in ultimo quale caratteristiche doveva avere il futuro candidato, che hanno originato risposte chiare e costruttive".

Il documento Pd si sofferma poi sulle caratteristiche della figura scelta per provare a succedere all’attuale sindaco David Bussagli alla guida della città. "Susanna Cenni ha un curriculum importante – vi si afferma – Raccoglie la sfida, si mette a disposizione per restituire quanto ha ricevuto dalla comunità, una disponibilità che arriva in una fase importante e delicata, dopo dieci anni di amministrazione Bussagli con in campo cambiamenti strutturali della città, pronta per rilanciare e immaginare un futuro di lungo respiro che ritorni a parlare con le persone e fra le persone, sottolineando parole, che spesso sono emerse in questi mesi: cura, relazione, apertura, in tutte le sue forme e declinazioni". Il Pd, dunque, ha finalmente scelto la candidata per le amministrative di giugno. Adesso inizieranno i confronti con Italia Viva e Azione per strappare il loro sostegno alla Cenni.