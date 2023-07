Alice non si accontenta Conquistato un altro oro A Milano ha trovato il paese delle meraviglie

Non è bastato, ad Alice Volpi, l’oro mondiale conquistato nel singolo di fioretto. La campionessa snese, ieri a Milano, si è messa nuovamente al collo la medaglia più preziosa; e lo ha fatto insieme alle compagne del ’dream team’ azzurro: lei, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, hanno sconfitto nell gara di fioretto a squadre femminile la Francia con il risultato di 45-39. La gara è stata ad altissima tensione, fondamentale la decisione del ct Cerioni di schierare Francesca Palumbo al posto di Arianna Errigo, che è salita in pedana non in perfette condizioni fisiche.

Un percorso illibato, quello della squadra azzurra che dopo aver battuto Romania (45-18), Germania (45-23) e Giappone (43-30) ha trionfato in finale battendo il quartetto transalpino composto da Pauline Ranvier, Solene Butruille, Morgane Patru e Ysaora Thibus. Le azzurre hanno messo nel forziere il secondo titolo mondiale consecutivo nell’arma, dopo il successo ottenuto a Il Cairo, nonché la nona medaglia tricolore ai Mondiali in scena a Milano.

Grande protagonista, ovviamente, Alice Volpi, un’atleta incredibile che se già mercoledì scorso aveva realizzato un sogno - come lei stessa ha dichiarato dopo il trionfo - ieri ha impreziosito la sua splendida realtà con un altro splendido gioiello.

Un’altra bella soddisfazione anche per Siena e per la Chiocciola, la sua città e la sua Contrada, che già al primo oro hanno manifestato tutto il loro orgoglio con messaggi di stima e complimenti. "Alice è una grande atleta - il commento del sindaco Nicoletta Fabio dopo la conquista della prima medaglia d’oro -, non a caso le è stato assegnato il Mangia d’Oro. Un grande esempio di dedizione, sacrificio e passione".

"Alice, con la sua innata qualità e con la sua semplicità è la più grande di tutte, è un orgoglio italiano, senese e chiocciolino" le dichiarazioni, invece, rilasciate dal priore di San Marco Marco Grandi.