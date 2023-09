Alex ucciso dalla mamma: "Sette coltellate al bimbo"

Sono state depositate dalla Corte d’Assise di Perugia le motivazioni della sentenza che lo scorso maggio ha portato alla condanna per l’omicidio del piccolo Alex, due anni appena, ucciso a Po’ Bandino, dalla madre Erzsebet Katalina Bradacs. Sentenza che ha portato i giudici a fissare in 20 anni di reclusione la pena per la donna che il 1° ottobre 2021 a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, ha ucciso a coltellate il figlio prima di dare l’allarme. Sostenendo che uno sconosciuto l’aveva aggredito approfittando di un suo momento di distrazione. La donna portò il corpo del piccolo in un supermercato a Chiusi.

Al termine della pena la Bradacs, difesa dagli avvocati Luca Maori ed Enrico Renzoni, dovrà trascorrere anche tre anni in una casa di cura. La Corte d’assise ha riconosciuto alla donna un parziale vizio di mente. La Procura rappresentata dalla pm Manuela Comodi, aveva chiesto 30 anni.

Scrive la Corte che le modalità del delitto si caratterizzarono per "una violenza inaudita, una serie di coltellate portate in rapida successione, alcune delle quali talmente violente da trapassare letteralmente da parte a parte il corpo del bimbo, prima che la lama del coltello da bistecca prelevato dall’abitazione di un suo amico si rompesse urtando contro il terreno incolto del luogo del delitto".

Per l’accusa, l’ex ballerina sapeva quel che faceva quando sottrasse il figlio al padre in Ungheria, temendo di perderne l’affidamento, e rimase lucida sia prima del delitto, individuando il "luogo ideale", sia dopo, quando puntò il dito contro uno sconosciuto.

Perfino durante l’esecuzione non sferrò alla cieca i sette fendenti, uno al collo, gli spezzò una vertebra, due al cuore lo uccisero. "La premeditazione è ampiamente dimostrata – aveva insistito il sostituto procuratore Comodi -: si è tinta e tagliata i capelli. Perché cambiare le sue sembianze? In criminologia chi cambia sembianze sta per commettere un reato. E anche le coltellate che non si incrociano dimostrano la volontarietà e la lucidità".