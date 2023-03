Alessio Giannetti e il ’patto’ con Vitzichesu

Le carezze sul collo del cavallo. Le pacche di affetto al ’compagno’ di avventura

che domenica ha regalato una grande soddisfazione ad Alessio Giannetti: la bella vittoria alle corse a Monteroni, mettendo dietro Cristallo da Clodia, forse un pizzico più indietro nella preparazione. Una sintonia, quella fra il fantino emergente e il mezzosangue che ha debuttato a luglio nel Valdimontone, che fa bene al Palio. Perché svela una storia di amicizia che, probabilmente, è solo punta dell’iceberg di un progetto. "Me la doveva quella vittoria – sorride Alessio Giannetti – perché dopo l’infortunio da cui si è ripreso benissimo era però diventato una sorta di ’pulcino nero’. Io invece ci ho creduto tanto, Lorenzo Pasquinuzzi che è proprietario con me ha fatto lo stesso. Adesso sono soddisfatto, è stato anche ammesso all’Albo e se la giocherà". Sapeva che bastava dargli tempo e aspettarlo, il fantino. "Era un patto fra noi due. Ci ho parlato con Vitzichesu e gli ho detto ’io ti aiuto a tornare da corsa, tu ti dai da fare’. Non mi ha tradito. L’obiettivo adesso è andare alla Tratta, poi saranno i capitani a decidere. E’ un cavallo adatto al Palio, tranquillo, che può anche ricorrerlo. Dopo l’esperienza di luglio è maturato grazie anche al buon lavoro della stalla del Montone".

La.Valde.