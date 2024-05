Alduino festeggia i cento anni in piazza con tutto il paese

Alduino Burchiella è nato il 17 maggio di 100 anni fa e ieri l’intera comunità di San Casciano dei Bagni si è stretta attorno a lui. Il figlio Silvano ha organizzato una festa in piazza durante la quale la sindaca Carletti ha consegnato una targa ad Alduino. Nato nel vicino borgo di Trevinano, ha trascorso l’infanzia in campagna fino a quando, nel 1943 è stato chiamato a svolgere il servizio militare.

Fu fatto prigioniero a Pola e deportato in un campo di concentramento in Germania dove rimase per oltre due anni. Di ritorno, colpito dalla malaria e denutrito, fu portato all’ospedale del Celio a Roma e guarì dopo qualche mese. Si trasferì poi con la famiglia a San Casciano dove si è sposato con Marietta con la quale ha vissuto un grande amore durato oltre cinquanta anni. Il prefetto Giulio Cazzella, nel 2009, gli consegnò una medaglia in ricordo della deportazione nei lager nazisti. Ma la vita avventurosa di Alduino non è finita qui. Circa tre anni fa i medici, date le precarie condizioni del momento, gli annunciarono un solo mese di vita. Ieri Alduino, ammirato da tutti, ha festeggiato i suoi primi cento anni insieme al figlio Silvano, alla nuora Carmela, alla nipote Stefania con il marito e il piccolo pronipote Giacomo. E a tutto il paese.