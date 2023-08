Aldo Mondino Ultimi giorni per visitare la mostra Ultimi due giorni per visitare la mostra "Aldo Mondino. Un incessante inizio" al Santa Maria della Scala fino al 18 agosto. Visite guidate con Antonio Mondino, figlio dell'artista, e AgT e Centro Guide. Un'occasione unica per conoscere la ricerca artistica di Mondino.