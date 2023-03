Alcuni terreni ‘chiusi’ Granfondo del Castello costretta al rinvio

Non sul mio terreno. Alcuni proprietari dei terreni che la corsa avrebbe dovuto attraversare hanno negato il permesso, costringendo la Team Bike Pionieri a rinviare la ‘Granfondo del Castello di Monteriggioni’ prevista per il 19 marzo. "Ci vediamo costretti a rimandare la 31’ Granfondo a data da definirsi – spiega una nota dell’associazione sportiva – Le motivazioni dello slittamento sono da ritrovare nella mancata autorizzazione di alcuni dei proprietari privati, al passaggio dei concorrenti su terreni e boschi della Montagnola. Nonostante gli sforzi del Team ed il grande supporto del Comune per trovare un punto d’incontro con i proprietari dei terreni privati, dove si sviluppa per l’80 per cento il percorso, non è stata concessa l’autorizzazione al passaggio. Siamo consapevoli dei disagi che saranno provocati agli appassionati bikers – conclude la nota – Comunicheremo nei giorni prossimi le modalità di trattamento delle iscrizioni sino a qui pervenute, con possibilità di sospensione per il recupero di questa edizione. Una situazione grave e spiacevole che ci ha visto coinvolti nostro malgrado".