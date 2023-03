’Alcol eye’, abusi di droghe e alcol Il progetto del Comune con l’ateneo

È un’iniziativa che tende a prevenire gli incidenti stradali legati agli abusi di alcol e droghe. Il Comune ha sottoscritto una convenzione con l’Università per la realizzazione del progetto ’Alcol eye’, promosso a livello nazionale, per il quale è stato intercettato un finanziamento ministeriale di 350mila euro. Il progetto prevede lo sviluppo di un software previsionale in grado di elaborare i dati storici relativi a incidenti stradali integrati con dati dinamici e di contesto raccolti da diverse banche dati e con le segnalazioni dei cittadini. "Il problema dell’abuso di sostanze psicoattive o alcoliche da parte di persone che si mettono poi alla guida – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Clio Biondi Santi – richiede costante impegno e l’ottimizzazione dei servizi di controllo e prevenzione. L’impegno dell’amministrazione, di concerto con l’Università, nel progetto va inquadrato in questo contesto e coinvolge direttamente anche la polizia municipale".

Nell’avviso pubblico il Dipartimento intendeva promuovere la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali per prevenire ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. La giunta ha approvato la bozza di convenzione da stipulare con l’Università e procedere con il progetto.