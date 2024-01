Albo, squalifiche dei cavalli da Palio. Per i capitani sono troppo penalizzati

di Laura Valdesi

SIENA

Albo dei cavalli, il nodo squalifiche se non vengono messi a disposizione dei capitani i mezzosangue che hanno effettuato tutti gli step. E ancora: la questione del Bando della Regione Toscana per il sostegno alle rievocazioni storiche e l’iscrizione all’elenco delle associazioni di rievocazione storica che sono due cose diverse, come ha spiegato il sindaco Nicoletta Fabio ai capitani durante l’incontro di ieri a palazzo pubblico. Cinquanta minuti durante i quali sono state lette anche le possibili date degli appuntamenti a Mociano e Monticiano per il 2024. Orientative, sia chiaro. L’Albo e il relativo programma di addestramento dei cavalli verranno cristallizzati solo dopo l’approvazione in giunta. Potrebbe essere la prossima settimana o poco più avanti. Certo è che, seppure da confermare, i capitani le hanno memorizzate o annotate per inserirle nell’agenda del cellulare fra i mille appuntamenti da marzo al 2 luglio. Come sempre s’inizia a Mociano, forse il 19 marzo. Dove si torna il 26, il 16 aprile, il 7 maggio il 28 maggio e il 4 giugno, quando cala di solito il sipario sul Protocollo. Un poker le corse a Monticiano che, sempre se nulla cambierà, potrebbero svolgersi il 2 aprile, il 13 aprile, il 30 aprile e il 14 maggio. "Il sindaco ha risposto a domande su ipotesi di date per le visite relative all’iscrizione all’Albo, i lavori e le corse di addestramento", recita la nota del Comune. Si svolgono sempre i primi giorni di marzo, probabile che siano nel secondo fine settimana quest’anno. "Le date scelte dall’amministrazione saranno formalmente comunicate con l’approvazione del Protocollo", si ribadisce però annunciando "un nuovo incontro entro poche settimane per un ulteriore confronto sulle medesime tematiche ed eventuali altri punti.

Bocche cucite dei capitani all’uscita. Però l’ossatura del Protocollo non dovrebbe essere rivoluzionata, fermo restando che i dirigenti hanno sollevato la questione dell’esclusione dei cavalli. Al riguardo anche l’Associazione proprietari e allenatori aveva chiesto al sindaco di punire semmai i proprietari e non il mezzosangue. Fabio sta ragionando sull’argomento perché effettivamente si penalizza un po’ troppo l’animale. Non ci sarebbe da meravigliarsi dunque di un eventuale ritocco. Chiarita invece, sempre su sollecitazione dei capitani, la questione del ’no’ alla partecipazione al bando della Toscana per il sostegno alle rievocazioni storiche. Scade il 29 gennaio e Siena non farà domanda. Non tanto per l’esiguità delle risorse, una goccia nel mare rispetto all’impegno economico per l’organizzazione della Festa. Quanto perché il Palio è un’altra cosa. Diversa è l’iscrizione all’elenco delle associazioni di rievocazione storica nel quale, per il 2024, Siena figura in quanto scadendo ogni stagione doveva essere formalizzato entro aprile 2023 per l’anno seguente. Da qui al 30 aprile prossimo, dunque, palazzo pubblico valuterà se è invece opportuno restare in tale elenco nel 2025.