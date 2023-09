Albo, premio per i cavalli. Erogati oltre 28mila euro

di Laura Valdesi

SIENA

Stagione paliesca 2023, cala il sipario. Il Protocollo equino entro settembre viene chiuso con la distribuzione di eventuali contributi ai proprietari dei mezzosangue che sono stati alle regole. L’elenco dei 76 che avevano diritto all’incentivo è stato pubblicato ieri all’albo pretorio: 390 euro per quelli da 5 anni (compresi) in su che sono 69 in totale e 180 euro per i cavalli di 4 anni (sette in tutto). Il Comune erogherà complessivamente 28.170 euro. Palazzo Pubblico ha dunque premiato i mezzosangue "che hanno adempiuto agli obblighi previsti dal Protocollo, dall’ordinanza del sindaco n.3 del 2023 e dalle disposizioni del presidente della commissione tecnica comunale", si spiega.

Di seguito l’elenco completo dei cavalli beneficiari, con i relativi contributi economici: Diodoro AA 180 euro, Circe Da Clodia 390 euro, Fenomenale AA 180 euro, Carmilla AA 390 euro, Zio Frac 390 euro, Zeniata 390 euro, Dreeher AA 180 euro, Vankook 390 euro, Antine Day 390 euro, Banzay AA 390 euro, Zenios 390 euro, Veranu 390 euro, Benitos AA 390 euro, Remorex 390 euro, Superchioma AA 390 euro, Varina 390 euro, Corallo Sardo AA 390 euro, Balente Bonorvesu AA 390 euro, Cuore Sauro AA 390 euro, Ungaros 390 euro, Zirra 390 euro, Carontes AA 390 euro, Buran AA 390 euro, Tiepolo 390 euro, Vento Fresco 390 euro, Abbasantesa 390 euro, Arestetulesu 390 euro, Canarinu AA 390 euro, Viso D’Angelo 390 euro, Volpino 390 euro, Ardavli 390 euro, Zaminde 390 euro, Bryan De Marchesana AA 390 euro, Ardeglina 390 euro, Zeuri 390 euro, Carrasegare AA 390 euro, Ares Elce 390 euro, Baila AA 390 euro, Schietta 390 euro, Ani’ De Marchesana 390 euro, Zinias AA 390 euro, Trikke 390 euro, Volcan De Bonorva 390 euro, Bim Bum Bam AA 390 euro, Cassiox AA 390 euro, BAAby Doll AA 390 euro, Urian 390 euro, Coca AA 390 euro, Bombolina 390 euro, Vitzichesu 390 euro, Benito Baio AA 390 euro, Arneaux 390 euro, Akida 390 euro, Amarcord De Mores 390 euro, Elio Da Clodia AA 390 euro, Chiosa Vince AA 390 euro, Bombolo AA 390 euro, Tempesta Blu AA 180 euro, Takatursa 390 euro, Astoriux 390 euro, Cossita AA 390 euro, Anda e Bola 390 euro, Compilation AA 390 euro, Bombolone AA 390 euro, Tabacco 390 euro, Dollaro AA 180 euro, Caveau AA 390 euro, Diocleziano AA 180 euro, Tale e Quale 390 euro, Zenis 390 euro, Criptha AA 390 euro, Reo Confesso 390 euro, Unamore 390 euro, Dovizia AA 180 euro, Zentiles 390 euro, Violenta Da Clodia 390 euro.

Chiuso il protocollo equino 2023, presto termineranno anche i festeggiamenti per le vittorie dei Palii di Selva e Oca. Si aprirà dunque la partita più attesa e delicata, quella della giustizia paliesca per cui c’è diverse Contrade e fantini stanno con il fiato sospeso.