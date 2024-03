Albo, 5 nomi per Tamurè: "Ok l’impegno forte per i cavalli ma solo a Monticiano"

di Laura Valdesi

SIENA

Federico Guglielmi, in arte Tamurè, quanti cavalli ha segnato al Protocollo quest’anno?

"Cinque, gli esperti Ares Elce e Compilation, Dreeher che ha fatto le prove di notte a luglio e agosto nel 2023, più le due novità Demoni che ha vinto a Montagnana e infine Duce. Quest’ultimo è un mezzosangue tutto da scoprire di Tonino Buzzi".

Per il Palio dunque punti su Ares e Compilation.

"Sì, Dreeher si è comportata bene però ha 5 anni, un po’ giovane".

E Guglielmi come si è comportato questo inverno?

"Penso bene, si vedrà il giorno della Tratta. In questo caso qualcuno mi monterà, se mi sono comportato male si rischia di restare in panchina".

Difficile per Tamurè rimanere a guardare visto che si parla costantemente di giovani da valorizzare e far emergere.

"Battute a parte è stato per me un bell’inverno, sicuramente molto diverso dagli altri anni. Però mai gongolarsi, bisogna restare concentrati sull’obiettivo".

I rapporti con le Contrade di cui hai messo il giubbetto, Giraffa e Istrice, sono sempre buoni?

"Certo, con entrambe. Ma ci sono anche altre che durante l’inverno mi hanno dimostrato vicinanza".

Fra quelle che corrono di diritto a luglio come siamo messi?

"Non faccio tanti conti, l’importante è averne alla fine una giusta con la situazione per fare bene".

Cosa è cambiato quest’anno nella tua preparazione personale e dei mezzosangue?

"Di diverso c’è che ho messo in piedi una struttura attrezzata, con pista in sabbia, giostra, una bella scuderia. Il lavoro è cambiato in meglio, più agevole. Come preparazione tutto uguale: cerco di fare le cose nel modo giusto".

Di quel bambino che sognava di correre il palio e che ha battagliato in tutte le piste cos’è rimasto intatto?

"La voglia di vincere il Palio".

Che ne pensa Tamurè dell’anno di sconto fatto ai cavalli sanzionati se non vengono portati?

"Per me sinceramente cambia poco. Ho cavalli di proprietari e faccio quello che mi dicono. Cambia semmai per chi ci voleva fare un po’ di strategia. Un problema che non mi pongo".

Il veterinario comunale Alberto Minniti a la Nazione ha evidenziato l’importanza di un impegno forte durante l’addestramento.

"Sono d’accordo con il dottore per quanto riguarda l’impegno a Monticiano, mi va bene che lo chiedano. A Mociano sono un po’ meno d’accordo perché è un circuito diverso. Il serio impegno va fatto con il cervello per la tutela del cavallo. Mociano deve restare addestramento puro, arrivare in 4-5 a San Martino qui è un po’ rischioso".

Qualcuno dice che Tamurè monterà di sicuro ma deve dimostrare ancora molto.

"Hanno assolutamente ragione, sarebbe stupido dire il contrario finché uno almeno non ha vinto".

Tittia o Scompiglio, chi scegli?

"Sono due super big. Mi piacerebbe arrivare ai loro livelli".

Chi ti aiuta a scuderia?

"C’è Puddu, abbiamo dieci cavalli, si lavora in armonia".

I nomi importanti, Violenta e Anda e Bola, i rumors dalle scuderie dicono che non ci saranno.

"Da quello che sembra no ma chissà quante ne succedono di qui alla Tratta. Il mio pensiero è che in questo momento i cavalli di punta sono una tacca superiori agli altri e potrebbe essere anche giusto a luglio un lotto più livellato per vedere se viene fuori qualcuno alla loro altezza".