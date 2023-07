Albero crolla sulla strada Traffico deviato per un’ora

Per fortuna siamo a raccontare solo di qualche inconveniente per il traffico, che è stato condizionato per poco più di un’ora. Ma il bilancio avrebbe potuto essere più grave, se il pesante albero che si è abbattuto per tutta la larghezza della carreggiata allo svincolo di Siena ovest della tangenziale, avesse centrato un’auto o, peggio ancora, una moto o uno scooter.

L’albero è caduto intorno alle 16.30, dalla scarpata a lato dello svincolo che immette in direzione nord, per chi arriva dalla strada di Pescaia. Completamente invase le due corsie di marcia e quindi anche quella dell’uscita Siena ovest, per chi arriva dalla parte sud della tangenziale.

Immediatamente sul posto la Polizia municipale, per bloccare l’accesso e regolare il traffico, con i mezzi costretti a percorsi alternativi. Problemi relativamente contenuti per la viabilità interna, qualche difficoltà in più per chi doveva uscire dalla tangenziale ed è stato costretto ad allungare il tragitto fino a Siena Acquacalda.

È stato poi il turno dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la strada, tagliando i rami e provvedendo a ripulire tutta la carreggiata per garantire il regolare scorrimento del traffico.

La fortuna ha voluto che non fosse colpito nessuno e che il crollo sia avvenuto in un periodo di bassa circolazione nelle strade, con le scuole chiuse e tante persone in ferie, limitando così le conseguenze per la viabilità.

Poco prima delle 17.45 il Comune ha potuto comunicare ufficialmente la riapertura della rampa di accesso alla tangenziale e quindi del ritorno al regolare flusso veicolare.

Pochi giorni fa un’altra rampa di uscita, quella di Acquacalda, era stata coinvolta dall’uscita di strada di un camion. Per liberare la scarpata dal pesante mezzo era stata necessaria anche la chiusura notturna di quel tratto di strada.

O.P.