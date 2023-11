Albero cade a scuola: "Sfiorata la tragedia"

Un grosso cedro del Libano di un giardino privato è caduto su via Volterrana nella mattina di martedì 31 ottobre alle ore 11. Proprio di fronte alla Scuola Media Arnolfo di Cambio, il grosso cedro è stato sradicato dal forte vento ed ha invaso entrambi le carteggiate con il tronco e la chioma, travolgendo e il muro di cinta del resede privato dove era cresciuto fino a dimensioni notevolissime. Traffico bloccato e molta paura tra i cittadini, per fortuna nessun ferito. L’incidente, fortunatamente è avvenuto senza conseguenze "Questa mattina è stata sfiorata veramente una tragedia tenendo conto dell’ora e del luogo dove è successo il crollo dell’albero – sottolinea il sindaco Alessandro Donati. - Si ripropone il tema della manutenzione e della eventuale rimozione di alberi ad alto fusto, anche nelle proprietà private, che purtroppo mettono a rischio l’incolumità dei cittadini". Solo per una fortunata coincidenza in quel momento non passavano automezzi. Immediato l’intervenuto tempestivo del cantiere comunale e della Polizia Municipale che ha permesso di rimuovere la massa che ostruiva la strada ripristinando la viabilità e limitando al minimo i disagi. Sono intervenuti sul luogo anche i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi del caso. Il tema è quello delle alberature urbane che spesso, purtroppo fin troppo, a causa del forte vento ed anche delle numerose allerte meteo cadono rovinosamente al suolo. Questo implica obbligatoriamente una riflessione sugli alberi che sono nelle città, vicino alle strade, ma anche ai bordi delle normali vie di collegamento.

Lodovico Andreucci