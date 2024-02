Alberature da mettere in sicurezza. Pianta da abbattere in piazza Matteotti

Hanno preso il via ieri alcune operazioni di manutenzione sulle alberature del territorio di Poggibonsi. Un complesso di interventi programmati ed effettuati sulla base di situazioni emerse tramite le verifiche da parte dei referenti degli uffici comunali e tramite la segnalazione da parte dei cittadini che risiedono nelle aree in questione. I lavori sono iniziati con la potatura delle alberature al sottopasso di via Montecitorio. In programma un analogo intervento al sottopasso di largo Gramsci, la potatura dei lecci a Staggia Senese, in piazza Savonarola e in piazza Nagy nel centro storico di Poggibonsi. L’intervento procederà per step e interesserà perlopiù la potatura delle piante oltre ad alcune operazioni che riguarderanno gli alberi che ostruiscono il passaggio sopra la Fonte delle Fate e l’abbattimento per motivi di sicurezza di una pianta malata in piazza Giacomo Matteotti. L’ investimento complessivo che nel corso dell’anno 2023 ha impegnato circa 50mila euro di risorse, come spiegato dall’amministrazione comunale.