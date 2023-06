Al via ’Let’s go’ Un master dedicato alle carriere no profit

Il 19 giugno al polo didattico Mattioli dell’Università il convegno ’Let’s go. Il futuro delle carriere non profit’, organizzato dalla professoressa Maria Vella del Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali. Il master partirà nel gennaio del prossimo anno e si concentrerà sulla figura necessaria per le prossime sfide delle politiche pubbliche di co-progettazione nel Terzo Settore: per la definizione di progetti di interesse sociale. Le attività formative prevedono l’intervento di professionisti e docenti del Terzo settore, fra i quali il professor Stefano Zamagni, Antonio Fici, Franca Maino, Giorgia Bonaga. E’ prevista l’erogazione di borse di studio per i laureati. Parteciperanno alla presentazione il rettore Roberto Di Pietra, il dg Emanuele Fidora, il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Gerardo Nicolosi, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice e Carlo Rossi, presidente della FMps.