Al via la Festa patronale in onore di Sant’Anna: liturgia e divertimento

Torna a Vivo d’Orcia la festa patronale in onore di Sant’Anna, effigiata, anche, nella statuetta in legno che Gino Bartali fece scolpire come ex voto all’indomani della clamorosa vittoria al Tour de France del 1948 e alla cui presenza fu donata a Vivo. Oggi due appuntamenti religiosi: la messa officiata alle 11 da don Giacinto Di Polito e la processione serale accompagnata dalla Banda ’La Castigliana’, diretta dal maestro Ivano Rossi. Nel pomeriggio, dalle 16,30 il ’Truccabimbi’, poi il Laboratorio di arte floreale e il tombolone. In serata, nella piazza della fontana, il concerto-spettacolo dei ’Leggera Electric Folk Band’. Domani la ’Festa di Sant’Annina’, con la messa delle 10,30 e al Pian delle Mura , dalle 17,30 giochi popolari; alle 21,30 ’Riky e la sua musica’.

Dan. Pal.