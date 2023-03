Al via il progetto ‘Sicurezza 2023’ Videosorveglianza più potente

Non si fa attendere la risposta dell’Amministrazione comunale di Colle al problema della sicurezza. Molti sono stati i furti in abitazione nel corso delle ultime settimane. Parte, così, il progetto ‘Sicurezza 2023’ promosso dal Comune attraverso il Consorzio Terrecablate e co finanziato dalla Regione Toscana per 25 mila euro, per una sempre maggiore rispondenza alle esigenze di pubblica sicurezza e controllo del territorio. L’obiettivo quello di potenziare il sistema di videosorveglianza urbana integrata del Comune tramite un aggiornamento della piattaforma di gestione e la realizzazione di 8 nuove postazioni di ripresa per un totale di 23 telecamere installate. "Tra le finalità del progetto rientrano – sottolinea il sindaco Alessandro Donati - quella di monitorare la viabilità urbana nei punti principali di acceso al capoluogo e le frazioni ai fini della sicurezza, monitorare aree di pubblico interesse per la sicurezza, costituire un deterrente per azioni vandaliche contro il patrimonio pubblico e privato, ridurre e prevenire gli atti criminosi nelle aree sotto il controllo delle telecamere, oltre naturalmente a fornire un contributo documentale nell’eventualità di atti criminosi e facilitare le operazioni ed i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine". Le nuove telecamere saranno collocate nelle seguenti aree: San Lazzaro, Bacìo, Autostazione, Cimitero Castellini, Cimitero Colle Bassa, Via della Ferriera, incrocio strada comunale San Lazzaro-SS 68 e al campo sportivo di Gracciano.