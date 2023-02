Al via il progetto ‘Donne Fiere’ Ogni anno cinque riconoscimenti

Un unico cartellone. Un nome importante: ‘Donne Fiere’. Una giornata in cui presentare le donne fiere della Valdelsa. Un progetto che continuerà negli anni.E’ l’iniziativa con cui si presenta il Centro Pari Opportunità Valdelsa con tutti i comuni della Valdelsa. Ogni anno sarà assegnato un riconoscimento a cinque figure di donne che hanno avuto un legame con Casole d’Elsa, Colle, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano e che si siano distinte per l’abbattimento degli stereotipi e l’emancipazione di genere. Pannelli con ritratti dell’illustratrice Domitilla Marzuoli e biografia di queste donne andranno a costituire una galleria di ritratti che sarà allestita in luoghi simbolici delle città. La presentazione dell’iniziativa sabato 11 marzo alle 16 all’HB di Poggibonsi. Ma ‘Donne Fiere’ è anche il cartellone della Valdelsa tutta insieme per la festa della donna. "Abbiamo fatto un lavoro di squadra bellissimo- spiega Susanna Salvadori, presidente del CPO Valdelsa – . La Valdelsa delle donne sa essere unita, pragmatica e lungimirante nel proporre soluzioni e temi legati all’attualità, Un grazie particolare a Carolina Taddei, San Gimignano, che ha coniato il nome e l’idea di Donne Fiere". Il 7 marzo l’inaugurazione della mostra a LaGorà di Colle , Life is full of infinite possibilities, esposizione di Li YunFeng Ming Women’s Museum. Sempre il 7 a San Gimignano, on line e Spazio Dalet, Ciao Maschio. L’8 marzo la giornata più intensa, con eventi che saranno presentati nei prossimi giorni.