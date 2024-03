Al via il Festival della Danza

La musicista, cantante jazz e facilitatrice vocale valdelsana, Clizia Miglianti e il pianista e docente di filosofia, Angelo Petraglia saranno in primo piano al ‘Seguire… guidare… equilibri’, il Festival della danza, della corporeità e della musica che prenderà vita a Mugnano, Perugia, oggi e il domani dalle 18. Il duo, un punto di riferimento per la musica di Poggibonsi e dintorni, improvviserà voce e strumentazione per ispirare i danzatori e le danzatrici, catturando le emozioni - gioia, paura, ansia, rabbia, entusiasmo, libertà - che naturalmente emaneranno dai loro movimenti".

Fabrizio Calabrese