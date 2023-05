Al via i lavori da 200mila euro per rifare l’asfalto in via Piandornella

Questa volta via Piandornella (foto) a un passo dalla via "di’ mezzo", cuore dello struscio di via San Giovanni, si riveste a nuovo. La logora pavimentazione in asfalto si rifà il look. "Ne aveva bisogno. Da anni", dicono con un sospiro di sollievo gli abitanti del rione che hanno passeggiato su quell’asfalto malandato nella storica piazzetta, dove sono installati i contenitori della spazzatura e c’è il posteggio di auto dei residenti. "Una strada trascurata con rattoppi di palate bitume alla meno peggio e naturalmente le cadute si sono contano a catena", ricordano i cittadini. Finalmente, il sindaco Andrea Marrucci, ha mantenuto la promessa. Lo aveva detto: nessuna proroga. Ed è stato di parola. Il cantiere è stato aperto e la fine dei lavori è prevista tra un mese, quindi questa antica vecchia strada ricomincia a respirare. Viabilità chiusa durante gli orari del cantiere con un investimento di 200mila euro. Dal rione Piandornella ringraziano.

R.F.