Al via 'Ballo Pubblico Outdoor', XIII edizione del festival di danza contemporanea

Al via ’Ballo Pubblico Outdoor’, il festival internazionale di danza contemporanea in spazi urbani, XIII edizione, che si tiene da oggi a domenica tra centro e Cassero. Oggi in piazza Berlinguer il debutto alle 18,45 con ’Moving Barocco’. La compagnia Francesca Selva presenta N.C.O.R., Olga Zitluhina Breathing Barocco With Dance, Gil Kerer Concerto per mandolino e archi in C maggiore di Antonio Vivaldi. Domani dalle 18,30, stessa location, Compagnia Arearea presenta Cosmic Dancer, Compagnia Didier Theron Terre, Progetto Go Towards Crossing line, alle 20 la radio del Festival con Mirco Roppolo. Domenica al Cassero, alle 21 per Moving Barocco, le compagnie Adarte e Wen Wei dance society (CinaCanada) presentano Barocco rave, ospite della serata Francesco Dillon. Fino al 29 giugno si terranno, sempre nell’ambito di Moving Barocco, sei workshop di alta formazione per danzatori. Chiuderà Ballo Pubblico il convegno ’Il nuovo dance – beat tra musica barocca e danza contemporanea tra tradizione e innovazione a 360 anni dalla morte di Biagio Marini’, il 29 giugno al Politeama.

Fabrizio Calabrese