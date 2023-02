Al teatro di Marcialla c’è lo spettacolo ‘Mondo Pu…Pazzo’

Spettacolo per grandi e piccini con il famoso ventriloquo Nicola Pesaresi al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi. Oggi alle 17 in scena ‘Mondo Pu…Pazzo’. Ovvero, il primo passo verso la dominazione del mondo da parte dei pupazzi. Qui non c’è solo un mondo, ma un’infinità di microcosmi; tanti personaggi che si alternano per raccontare una parte di loro, e imparare a farsi apprezzare, con i loro pregi e difetti. Sketch, personaggi bizzarri e interazioni sempre in linea con una costruzione ironica e dinamica della performance, il tutto facendo apprezzare anche la complessità e la Magia della tecnica del Ventriloquo. Uno spettacolo per tutti, nello spirito della condivisione. Nicola Pesaresi è attore ventriloquo, formatore teatrale, è uno dei ventriloqui più attivo in Italia. Ha partecipato a Italia’s got talent, Tu si qui vales e altre trasmissioni oltre a festival internazionali ed eventi di grande prestigio.

