Al Politeama è il giorno di Dante Il linguista Giuseppe Antonelli incontra i ragazzi della Marmocchi

Dante incontra Dante, in un appuntamento tutto dedicato al sommo poeta in compagnia del linguista Giuseppe Antonelli, oggi alle 17,17 al Teatro Politeama di Poggibonsi. Importante momento di confronto per gli studenti della locale scuola media ‘Marmocchi’. Ma anche incontro conclusivo del Volta Pagina Festival, un bell’esempio di collegamento creativo tra scuole della Valdelsa. Giuseppe Antonelli presenterà il libro ‘Il Dante di tutti. Un’icona pop’ (Einaudi). Ospiti speciali saranno gli studenti della III E dell’Istituto Marmocchi, con il ‘Divine Chronicles’. Un vero e proprio "Quotidiano dantesco" tutto da sfogliare realizzato dagli studenti in cui troviamo la politica, la cronaca, l’economia, i giochi, reportage, cucina e molto altro. Attività curata dalle docenti Sarà Montagnani e Laura Barbucci. La bella idea ha voluto dare una risposta a una semplice domanda: in che modo Dante, il classico dei classici, può essere attuale? Sembra che il quotidiano dantesco sia riuscito a fugare ogni dubbio. L’evento al Politeama vede la collaborazione tra Liceo Scientifico Alessandro Volta di Colle e associazione La Scintilla. L’ingresso sarà libero. Dal canto suo, invece, Giuseppe Antonelli presenta una conferenza multimediale. Nel libro si parla della fortuna popolare, cominciata già nel Trecento, che ha finito col rendere Dante un’icona, nel senso di un simbolo legato a un immaginario condiviso. Il centenario appena celebrato ha dimostrato una volta di piú quanto sia grande la vitalità di Dante a sette secoli dalla sua morte. Ma mai come in queste celebrazioni è stato chiaro che Dante sopravvivrà ancora a lungo anche grazie a quella percezione collettiva che lo ha reso ormai in tutto il mondo una straordinaria icona pop. C’è il Dante emblema della nostra identità culturale. C’è l’immagine di Dante usata già da tempo, non solo in Italia, come marchio commerciale e in chiave pubblicitaria. Tutte proiezioni popolari di quell’inarrivabile poeta in grado di cantare con una potenza senza pari l’amore, la morte, la bellezza, l’orrore, la vita terrena e quella ultraterrena. Giuseppe Antonelli è professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia.

Fabrizio Calabrese