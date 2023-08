Al parco minerario concerto per Puccini

Concerto in onore a Giacomo Puccini domani alle 21,30 nel parco museo della miniera di Abbadia San Salvatore. Lo tiene l’orchestra sinfonica della miniera con il contributo dei cantanti del Puccini Festival Accademy di Torre del Lago. "Un evento straordinario, che vede esibirsi nel suggestivo scenario del parco minerario, recuperato grazie ai lavori di bonifica, artisti di grande livello che negli ultimi anni abbiamo avuto l’onore di apprezzare in più occasioni". L’orchestra è composta da quaranta elementi tutti diplomati in importanti Conservatori musicali, è diretta dal maestro Luca Morgantini. "Le musiche e i canti – scrive l’assessore Lucilla Romani – ci lasciano meravigliati per la loro bellezza della musica. Ci avvicinano all’opera con forza e semplicità. Questa unione di grandi talenti ha richiesto impegno professionale e organizzativo".

Massimo Cherubini