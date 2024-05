Al nuovo complesso dell’area medica la menzione speciale del Bando verde 2024

Conferita all’Università di Siena una menzione speciale del Premio Compraverde Buygreen, sezione Bando Verde 2024. Il riconoscimento è per l’affidamento dei lavori di costruzioni del nuovo complesso didattico destinato all’area medica e dedicato ai corsi e alla biblioteca di Medicina e chirurgia. Il premio, ritirato da Giada Ciani della Divisione tecnica dell’ateneo, è dedicato alle pubbliche amministrazioni che si sono contraddistinte per aver pubblicato bandi verdi nei criteri ecologici negli appalti pubblici. L’affidamento ha impegnato la Divisione Tecnica e l’Ufficio gare e appalti dell’Ateneo per un intervento ritenuto strategico per l’amministrazione: la gara è stata pubblicata nel dicembre 2022 e aggiudicata nell’ottobre 2023. Durante l’iter particolare attenzione è stata posta alle questioni relative alla sostenibilità e all’implementazione della certificazione Leadership in Energy and Environmental Design. La progettazione LEED permette di avere la massima resa per tutto il ciclo vita del complesso edilizio in merito alle prestazioni per il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 e la migliore qualità ecologica dei materiali e risorse impiegate.