Al Conservatorio Franci un concerto che unisce culture diverse

La musica come grande momento d’incontro tra studenti di Paesi e culture diverse. È questo lo spirito del concerto in programma domani alle 17.30, nella Cappella del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Conservatorio senese e la Interlochen Arts Academy del Michigan (Usa), giunta al secondo anno e che vedrà protagonisti giovani musicisti, guidati dai rispettivi docenti, in un repertorio che spazia dal Barocco al Novecento.

Il programma prevede l’esecuzione di celebri pagine di Johann Sebastian Bach, tra cui la Partita n.3 in Mi maggiore BWV 1006, la Sonata n.1 in Sol minore BWV 1001 e il Concerto Brandeburghese n.4 BWV 1049, che vedrà la partecipazione di due studentesse del Conservatorio Rinaldo Franci: Silvia Corsi, flautista, allieva della prof.ssa Isabel Stein, e Flavia Rotolo, violoncellista, allieva della prof.ssa Veronica Lapiccirella. Ad arricchire la serata, si esibiranno solisti e ensemble in un repertorio che include la Valsa Choro di Francisco Mignone, il Concerto per quattro viole in Re maggiore di Georg Philipp Telemann, la Sonata per viola e fagotto Op.78 di Willy Hess e il Quartetto per quattro violini e viola, di Peter Martin. I giovani interpreti, provenienti dalla Interlochen Arts Academy, saranno affiancati dalle docenti Renee Skerik e Nancy Stagnitta.

L’incontro tra gli studenti rappresenta un’opportunità di crescita artistica e umana, promuovendo il dialogo tra culture musicali diverse e valorizzando il lavoro d’insieme. La collaborazione con Interlochen, rinomata accademia di arti performative, conferma l’impegno del Conservatorio Franci nell’offrire ai propri allievi esperienze di respiro internazionale, arricchendo il loro percorso accademico con progetti di alto livello.