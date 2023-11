Al Centro Pediatrico la presentazione

Nasce in Valdelsa un progetto per mamme e figli piccoli che si rivolge anche alle famiglie di Poggibonsi e dintorni. Si chiama ‘Io e Te’ e verrà presentato oggi al Centro Pediatrico Isola di Bau a Certaldo. L’idea è di Valentina Genuardi ed Eleonora Buti, conosciute sui social come ‘Le_Carotine‘, che hanno creato uno spazio per mamme e figli in età prescolare. In un clima protetto e ludico, bambini e mamme avranno la possibilità di incontrare nuovi amici con cui sperimentare divertenti attività ed entrare nel mondo dell’immaginario attraverso il racconto delle favole, dei colori, dei ritmi, delle musiche, per riscoprirsi e riscoprire il valore della relazione. Informazioni: 0571668577. A seguire, alle 18,30, incontro ‘La poesia come cura’ con Cristina Martini.

Fabrizio Calabrese