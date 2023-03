Al ‘Centro Insieme’ c’è ‘Figliol d’un cane’

Risate assicurate al ‘Centro Insieme’ di Bellavista a Poggibonsi. Oggi alle 21 va in scena una commedia di teatro popolare toscano dal titolo ‘Figliol d’un cane’. Commedia brillante in tre atti di Luciano Baroni. Adattamento e regia di Edoardo Cini. Ricerca musicale e audio Simonetta Gandolfi. Sul palcoscenico gli attori del gruppo teatrale "Firenze Ridanciana". Costituita come associazione culturale nel 2004, la Compagnia nasce per volontà di un gruppo di appassionati che insieme hanno condiviso l’esperienza di un laboratorio di teatro vernacolare. Al termine del secondo anno i partecipanti hanno deciso di fondare l’associazione.

Fabrizio Calabrese