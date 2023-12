Aiuto cuoco in hotel. Operatore socio-sanitario

MURATORI – Azienda del settore edilizio di Rapolano Terme cerca muratori con esperienza e conoscenza della lingua italiana, patente B ed auto. Contratto a tempo determinato con orario full time. Contattare 3355397708

1 AIUTO CUOCO – Hotel di San Gimignano cerca un aiuto cuocoa con patente B e auto. Trattasi di contratto a tempo determinato, full time. Per candidarsi telefonare al 3490597056 oppure inviare curriculum a [email protected]

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO – Cercarsi su Gaiole in Chianti assistente di base addetto all’assistenza in strutture residenziali per anziani. Necessario possesso della qualifica di operatore socio sanitario adb e preferibile autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo determinato con orario part time di circa 33 ore settimanali trasformabile. Contattare per le candidature [email protected] 3500495701.