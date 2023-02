Aiuti caro-energia del Comune, sarà erogato solo un terzo del plafond

Questo articolo ha bisogno di due premesse. La prima: il caro bollette ha assunto in molti casi proporzioni esagerate, numeri folli che hanno messo in enorme difficoltà famiglie e imprese. E di seguito: per molte aziende questo si è trasformato in una spinta decisiva alla chiusura, in una rinuncia a proseguire con la propria attività a fronte di un improvviso innalzamento dei prezzi anche del 500 per cento, incompatibile con qualsiasi impresa. Precisato tutto questo, assume connotati quantomeno curiosi la lettura del provvedimento finale sul contributo alle imprese proprio per affrontare il caro-energia, provvedimento per cui il Comune aveva stanziato 500mila euro sul milione 300mila euro totale destinato all’intervento.

Partiamo dal risultato finale: saranno erogati 299 contributi da 500 euro l’uno, per un totale di circa 155mila euro, Iva compresa. Quindi alla fine poco meno di un terzo del plafond messo a disposizione dall’amministrazione sarà impiegato, con un risparmio di circa 350mila euro che tornerà a bilancio. Ma la vicenda diventa ancora più particolare scorrendo le motivazioni delle 87 esclusioni. A parte i pochi casi di ritardo o mancata presentazione della documentazione. le richieste da parte di categorie che non erano previste dal bando oppure da parte di titolari di utenze domestiche (per le famiglie era previsto un altro bando), spiccano le 47 non ammissioni con la dicitura "senza regolarità contributiva Tari".

Tradotto: su 386 domande totali, il 12 per cento è stato presentato da utenti non in regola con il pagamento delle tasse comunali. E siccome la "regolarità contributiva Tari" era uno dei requisiti essenziali per accedere alle risorse espressamente specificato nel bando, ecco l’esclusione. Il dato sembra sinceramente elevato, dal momento che si parla non di un’indagine a tappeto del Comune sulle attività imprenditoriali presenti sul proprio territorio, ma di una sorta di autodenuncia da parte di così tanti utenti che hanno presentato spontaneamente la documentazione al Comune, nonostante nel bando la regolarità fiscale fosse indicata come un prerequisito essenziale. E quindi sarebbe stato ovviamente controllato prima dell’erogazione del contributo. Da qui così tante inevitabili bocciature. O.P.