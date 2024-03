"Aiutare il prossimo, niente soldi. Profitto interiore"

Bianca Deri: Cosa vuol dire essere volontari?

Silvio Viti: "L’ essere volontario si distingue da un lavoro tradizionale, rendendo concreti i valori umanitari di aiuto e supporto per gli altri; la sua morale è quella di alleviare le situazioni di difficoltà altrui; non porta profitto monetario, ma sicuramente porta un profitto interiore. A San Gimignano sempre più ragazzi fanno volontariato; pensate solo a Controcultura che è un’associazione giovanile di cui fanno parte molti ex alunni di questo Istituto. Ma sono tante le associazioni sul nostro territorio in ambito sociale che si sono attivate, per esempio durante il lockdown, a supportare le famiglie in difficoltà, andando a fare la spesa, acquistando farmaci... Noi associazione Fratres per esempio, in quattro anni siamo passati da 160 a 500 donazioni annue e siamo più di 350 donatori attivi".

Questa domanda ha fatto riflettere molti di noi alunni perché da maggiorenni potremmo aiutare tanti ragazzi che ne hanno bisogno. Ci spiegavano il presidente de ’La Fratres’ e il vicepresidente che tanti giovani solo nel 2023 hanno avuto bisogno di trasfusioni per ferite gravi, per operazioni, per mancanza di ferro. Ci hanno spiegato "che chi dona deve svegliarsi presto, essere controllato e seguire una dieta perché la quantità di sangue da donare sarà di circa 0,5 litri di sangue. La sacca che verrà preparata dovrà essere anonima, ma servirà a salvare vite umane che forse i donatori non conosceranno mai, ma che dentro la loro anima ringrazieranno per il gesto e questo rende felici".