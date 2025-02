Ai Rozzi ’L’unica donna per me’. L’amore più forte delle differenze

Sul palco dei Rozzi arriva stasera ‘L’unica donna per me’, con Attilio Fontana e Clizia Fornasier. Per la settimana di San Valentino, la stagione teatrale di Siena si affida ai toni della commedia romantica, con questo spettacolo (in scena solo oggi alle 21) che fa parte del cartellone ’Sipario blu’.

I due personaggi protagonisti di questa storia si incontrano in un bistrò. Entrambi sposati, ma per entrambi il matrimonio non ha funzionato. Attraverso divertenti flashback e battute sul passato, ricostruiscono i passaggi della loro storia, alternando momenti di gioia, allegria, amarezza.

Per questo spettacolo, Luigi Russo ha adattato il testo del drammaturgo canadese Norm Foster e lo ha diretto con l’assistenza alla regia di Aisha Meki. "Attilio Fontana e Clizia Fornasier sono una coppia anche nella vita – si legge nelle note di regia – interpreti ideali di questo delizioso e divertente testo. Il conflitto tra i sessi è stato un tema ricorrente del teatro, sin dai suoi inizi, sia nella forma drammatica che comica, e lo sarà sempre. In questa commedia divertente, romantica e poetica, l’amore sovverte ogni previsione e ci fa tifare per i due personaggi fino all’ultimo secondo, malgrado siano caratterialmente opposti".

Le scene sono a cura di Maria Grazia Iovine, i costumi di Marian Osman Mohamed, le coreografie di Anna Gargiulo e Francesco De Simone, le musiche e gli arrangiamenti di Clemente Ferrari. Le canzoni originali sono di Attilio Fontana, Luigi Salerno e Franco Ventura.

La programmazione teatrale proseguirà questo venerdì ai Rinnovati con ‘Gente di facili costumi’, spettacolo del cartellone ‘Sipario rosso’. Una commedia di Nino Marino e Nino Manfredi, per la regia di Luca Manfredi, interpretata sul palco da Flavio Insinna e Giulia Fiume. Il testo racconta la convivenza forzata tra una prostituta che sogna di diventare una giostraia e un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv ma sogna di fare film d’arte. Un turbine di disastri, malintesi, ilarità e malinconie pienamente in sintonia con l’immagine indimenticabile dell’autore, Nino Manfredi.

La programmazione del ‘Sipario blu’ riprenderà invece il 18 marzo ai Rozzi con ‘Una giornata qualunque’, la commedia di Dario Fo e Franca Rame, portata in scena da Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch, che ne cura anche la regia.