Ai Rozzi la mostra del Pulitzer Latif: scatti dal confine messicano

Si chiama ’Mexico border’, confine messicano, dolente rassegna di immagini scattate al confine tra Stati Uniti e Messico, dove incombono centinaia di chilometri del muro costruito per respingere l’afflusso di migranti che dal sud cercano una vita migliore al nord.

È una delle mostre, allestita all’Accademia dei Rozzi

(ieri l’anteprima), della nuova edizione di Siena Awards che inizia il suo percorso in questi giorni, portando nella nostra terra immagini meravigliose scattate in tutto il mondo. Questo è il caso di Adrees Latif, fotografo di fama planetaria (premio Pulitzer nel 2008), responsabile Reuters per l’Asia, che ha portato i suoi obiettivi in tutte le zone calde della terra. In questo caso, lungo il ’Mexico border’ più che mai fronte caldissimo per l’immigrazione (dopo le durissime posizioni all’assemblea Onu di Donald Trump), dove sono ritratti uomini e donne, anziani e bambini tra polvere, cespugli, fuochi e soprattutto quel lungo muro che sbarra loro la strada verso un avvenire possibile.

Tema di forte attualità in ogni angolo del pianeta, dal contintente americano all’Europa, dall’Africa all’Asia. Vale la pena immergersi nel percorso di Latif: all’Accademia dei Rozzi dal 27 settembre al 23 novembre il venerdì, dalle 15 alle 19; il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19.