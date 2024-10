Agriturismo in Chianti assume addetto alle pulizie Opportunità di lavoro a Siena e Poggibonsi: agenti assicurativi cercati con formazione gratuita e possibilità di crescita. Idraulico richiesto a Siena per impianti termoidraulici. Agriturismo a Castellina in Chianti cerca addetto alle pulizie. Contatti per candidature forniti.