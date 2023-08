Agriturismi, sono svaniti gli italiani "Presenze giù di un terzo a luglio"

Cosa succede nel momento in cui il pieno all’automobile si trasforma in un ’lusso necessario’ oppure quando il carrello della spesa diventa sempre più caro ma allo stesso tempo leggero? La risposta è che se lo stile di vita non cambia i conti a fine mese non tornano. E quindi le famiglie sono costrette a tagliare qualcosa perché se è vero che ci sono beni a cui non si può rinunciare, di altri se ne può fare a meno. Anche se con dispiacere. Pertanto non sorprende del tutto sapere che gli agriturismi in Toscana lo scorso mese non hanno avuto sempre il pienone, anzi.

"Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri". A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana. La zona senese, da sempre particolarmente gettonata per i suoi agriturismi (ce ne sono moltissimi, dalla Valdichiana alla Valdorcia), è stata scelta in particolar modo dai turisti di altri Paesi. "Nel senese – ha sottolineato Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico". Inoltre "dal grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. A Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda".

Adesso si entra nel mese di agosto, da sempre quello più ’movimentato’ a livello turistico. Vedremo se cambierà qualcosa anche se gli agriturismi toscani, fino alla stagione autunnale compresa, trovano sovente un pubblico importante. Per le strade in questo periodo si vedono tante targhe straniere, nei ristoranti si sentono parlare tante lingue diverse. In Valdichiana, ad esempio, molte persone hanno deciso di accorciare i giorni di vacanza oppure di restare a casa. Non a caso nelle numerose sagre sul territorio di gente se n’è vista, si mangia una pizza in più e si fa un tuffo in meno. Ma se gli stipendi restano i soliti e le spese aumentano a qualcosa bisognerà dire ’no’. E le vacanze sembrano rientrare nella categoria dei ’sacrificabili’.

Luca Stefanucci