Agritech, bando per 100 imprese

Agricoltura di precisione, sostenibilità e tracciamento dell’origine puntando su innovazione e formazione qualificata in un territorio a grande vocazione agricola, come quello senese. Saranno questi i temi al centro dell’incontro di oggi alle 17 a Villa Chigi, a Castelnuovo Berardenga, organizzato dalla Fondazione Siena Food Lab, con il Comune, per promuovere il programma a supporto dell’innovazione delle imprese agroalimentari senesi e il bando che resterà aperto fino al 25 luglio.

L’incontro vedrà gli interventi di Marco Forte, direttore della Fondazione Mps, sul supporto dell’istituzione all’agrifood; di Giuseppe Liberatore e Angelo Riccaboni della Fondazione Siena Food Lab, che presenteranno attività, obiettivi e impatti della stessa Fondazione nata poche settimane fa; infine Nadia Riguccini, dirigente dell’istituto d’istruzione superiore Ricasoli di Siena, partner del nuovo ente, illustrerà il ruolo educativo e formativo della scuola in un settore importante per l’economia senese quale l’agroalimentare.

L’incontro sarà arricchito dalle testimonianze di imprese e associazioni del territorio e sarà l’occasione per rilanciare il bando 2023-2024 della Fondazione Siena Food Lab, pronto a sostenere 100 aziende agricole del territorio senese che vorranno intraprendere un percorso di innovazione e formazione qualificata e ricevere strumenti, assistenza e formazione gratuita su agricoltura di precisione, sostenibilità e tracciabilità.