Agricoltura tema centrale. Il sottosegretario La Pietra oggi a Montalcino e Sovicille

Pomeriggio elettorale e di incontri anche istituzionali domani nel Senese per il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, esponente di punta di Fratelli d’Italia.

Alle 14 La Pietra aprirà le sue iniziative a Montalcino, dove è in programma un incontro con i rappresentanti del Consorzio del Brunello e alcuni produttori, "per confrontarsi in merito alle problematiche del settore ed in vista di iniziative a sostegno della categoria".

A seguire, alle 16.30, La Pietra sarà a Sovicille, alle Bottega di Stigliano, dove incontrerà produttori agricoli, rappresentanti delle categorie agricole e del mondo la caccia. A seguire, anche in un incontro con i rappresentanti dei mezzi di comunicazione, saranno illustrati "gli effetti del provvedimento cosiddetto “coltivaitalia” e i risvolti previsti per le attività del nostro territorio".

La giornata in terra di Siena si chiuderà alle 18, sempre a Sovicille, al Vecchio Tinaio di Brenna, dove il sottosegretario La Pietra parteciperà al dibattito dal titolo “Meno tasse più sviluppo”, organizzato dai candidati al consiglio regionale della lista di Fratelli d’Italia Enrico Tucci e Barbara Stori.

Sempre sul fronte agricoltura, tema chiave per l’economia del territorio, mercoledì 1 ottobre alla Camera di commercio Coldiretti incontrerà i candidati al consiglio regionale "per approfondire temi centrali per l’agricoltura, l’economia e il tessuto sociale del territorio, con particolare attenzione alle nuove sfide e alle opportunità che il mondo rurale è chiamato ad affrontare nei prossimi anni. All’incontro parteciperanno il presidente di Coldiretti Siena Luigi Sardone, la presidente di Coldiretti Toscana Letizia Cesani e i rappresentanti delle principali forze politiche.