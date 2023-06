Agricoltura a forte rischio Solfanelli: "Clima pazzo, danni a grano, frutta, vite"

Giusto per capire l’aria che tira, per oggi da mezzogiorno alle ventuno è previsto l’ennesimo allerta meteo. Un codice giallo per "rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali" che riguarda la Toscana centro meridionale, Siena compresa, con Valdelsa e Valdichiana ancora a rischio. Oltre ai rischi per gli allagamenti delle aree urbanizzate e per la tenuta delle strade, una maledizione per l’agricoltura. Simone Solfanelli, direttori di Coldiretti Siena, non ci gira troppo intorno: "Rischiamo di perdere il 30 per cento del raccolto dei cereali e i nostri vigneti sono rischio di malattie funginee per l’alternarsi di caldo umido e precipitazioni".

Considerando che nel Senese si produce un terzo del grano della Toscana, tra 1,5 e 2 milioni di quintali di grano duro, la proiezione porta al pericolo di perdita di mezzo milione di quintali di grano duro, un’enormità. "L’agricoltura è un’industria a cielo aperto quindi la variabilità del tempo è un rischio da tenere sempre in considerazione – spiega Solfanelli – ma qui siamo fuori dalla normalità. Dopo un inverno e un inizio primavera siccitosi, ora le bombe d’acqua e in alcuni casi la grandine provocano enormi danni".

Oltre ai cereali, l’ortofrutta della Valdichiana ne risente molto, ma anche i vigneti, perché le temperature alte dopo le precipitazioni "potrebbero favorire il proliferare di malattie come la peronospera, che porterebbe a un’inevitabile calo di produzione del vino", sostiene Coldiretti. Come affrontare tutto ciò?

"Non è semplice – osserva Solfanelli –, le aziende già da tempo si sono attrezzate, con teloni antigrandine, antisole, altri tipi di interventi che però diventano palliativi di fronte all’eccezionalità degli eventi atmosferici di questo periodo". Servirebbero, allora, soluzioni a più lunga gittata, se non per impedire i danni degli eventi eccezionali, quantomeno per contenerne gli effetti e cautelarsi per i momenti di difficoltà.

"Non capisco che senso abbia spendere un milione di euro per valutare lo stato di salute di una diga incompiuta da quaranta anni come quella di San Piero in Campo – afferma Solfanelli – quando la vera urgenza sarebbe creare una rete di piccoli invasi aziendali e interaziendali, per raccogliere quell’acqua piovana che ora si disperde all’80 per cento".

Orlando Pacchiani