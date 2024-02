Agricoltori mobilitati. Casole era presente

Alla maxi protesta degli agricoltori sono arrivati anche da Casole. Presente anche Nicola Giomi, classe 1994, da Casole. "Abbiamo deciso anche da Casole di mobilitarci – afferma Nicola Giomi – Siamo andati perché è fondamentale far sentire la nostra voce. A noi sta bene una svolta green e togliere gran parte dei principi attivi contenuti nei fitofarmaci che comunque hanno impatto sulle nostre produzioni, però non è possibile e nemmeno etico per noi e soprattutto per il consumatore che poi arrivino prodotti da altri paesi Extra UE dove si conduce un agricoltura con prodotti già vietati in Europa da anni e con questo non parliamo solo di grano, ma anche di olio frutta, ortaggi e persino alimenti per i nostri animali che diventano poi carne che finisce sulle nostre tavole". "Per quanto riguarda l’Irpef che ha avuto esito positivo – continua Giomi – va precisato che gli agricoltori non sono contro le imposte e non siamo scesi in piazza per non pagarle, ma perché ad oggi con la crisi e le guerre a livello globale tutti i costi di produzione sono aumentati a dismisura. Ad esempio i carburanti, concimi energia elettrica e beni strumentali, i contributi PAC (che servivano per aiutare l’agricoltore nel suo lavoro sono stati dimezzati mentre invece i prezzi all’ingrosso di ciò che produciamo sono rimasti gli stessi di decine di anni fa oppure sono addirittura scesi e in tutto questo aumentare ulteriormente le tasse non fa altro che dare un ulteriore colpo ai nostri margini di guadagno già estremamente – conclude il suo intervento Nicola Giomi – bassi ed altalenanti".

Lodovico Andreucci