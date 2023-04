Agosto 1982: Aceto non parte e Bazzino trionfa

Raccontare ai ragazzi del 2023 frammenti di vita paliesca: agosto 1982, momento di massima nevrosi del livellamento in basso, fa il suo esordio Benito nella Pantera ecco che l’unica certezza alla tratta è Panezio, che va in San Marco mentre per trovare un altro possibile protagonista lo cerchiamo in Cuana, vincitrice a sorpresa a luglio ed adesso nella Torre con Bastiano. Mancherà per infortunio a Claudia IV la Giraffa alla mossa.

Nella Torre Bastiano non riuscirà nell’impresa, ma determinerà la non partenza di Aceto nella Pantera. La corsa si condensa in un duello fra Bazzino nella Chiocciola e Il Pesse nel Valdimontone, che sfiora il cappotto. In realtà ci sarebbe potuto essere un’altra protagonista, il Leocorno con Balente e Moretto, ma il brutto secondo Casato toglie dalla corsa una Contrada in grande rimonta. La maestria di Bazzino fa il resto e la Chiocciola trionfa e si porta a casa il cencio di Arturo Carmassi. I protagonisti di questa "Polvere di stelle" sono il capitano Piero Iannone con i tenenti Daniele Bellini, Vito Volpi e Ranieri Senesi con Gino Lotti già storico barberesco. Una lunga festa coordinata dall’onorando Roberto Martinelli.

Massimo Biliorsi