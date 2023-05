Agosto 1908: Nappa e Stella trionfano da favoriti

In un 2023 dove i favoriti dopo la tratta saranno davvero tanti, ricordiamo invece di quando si parlava di un solo predestinato: per la carriera del 16 agosto 1908 era favorito dopo la tratta è il Valdimontone a cui la sorte ha assegnato Stella, assoluta protagonista, che trova l’esperto Nappa sulla sua strada. Se vogliamo trovare una possibile avversaria, c’è il Leocorno con la Gobba e Pioviscola. Alla mossa il Valdimontone parte bene ma non in testa, complice una partenza piuttosto confusa con l’Onda che prende la testa della corsa. Come spesso accade le rivalità finiscono per aiutare chi vuole andare diritto alla vittoria: così Tartuca e Chiocciola si ostacolano a vicenda e Nappa passa con grande astuzia e slancio. Proprio davanti al palco delle comparse c’è lo scatto vincente della Contrada di via dei Servi che passa in testa per restarci fino all’ultimo bandierino. L’Onda resta seconda ma non incide più nella corsa. Per Nappa è la sua terza vittoria e per Stella è il cappotto del 1908. Capitano vittorioso del Valdimontone è Pietro Bianciardi mentre l’onorando che passa alla storia è Mario Bianchi Bandinelli. Ci piace annotare che questa è l’ultima carriera del grande e misterioso Francesco Ceppatelli detto Tabarre.

Massimo Biliorsi