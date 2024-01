Agosto 1821: vince la Pantera di capitan Pavolini

In questo inverno 2024 raccontiamo ai giovani la carriera del 16 agosto 1821. Contestata la mossa con alcune Contrade penalizzate. Scattano bene la Tartuca e il Nicchio che, forse per la troppa velocità, vanno a diritto al primo San Martino. Va in testa l’Aquila che per due giri tiene la prima posizione. Ecco sbucare dalle retrovie la Pantera che va a vincere, nonostante il forte recupero del Nicchio che aveva ripreso la corsa dopo il primo errore a San Martino. Protagonista con la Pantera di questa vittoria è il fantino senese Francesco Morelli detto Ferrino, che con questo trionfo lascerà definitivamente la piazza, evidentemente appagato dal successo che chiude una più che buona carriera sul tufo, contando su due altre carriere vinte per l’Istrice. Una carriera che sarà ricordata anche per l’eleganza particolare del Corteo Storico, dovuto alla presenza dei sovrani, con un carro che rappresentava il Trionfo di Imeneo nelle nozze degli Dei e degli Eroi e altri due carri "a foggia d’Orchestre con suonatori e cantori", il tutto con grande sfarzo ed eleganza, rendendo omaggio ai reali, fra le ali delle comparse con ben trentaquattro alfieri. Intanto la Pantera festeggia con il suo popolo e il suo capitano Carlo Pavolini.

Massimo Biliorsi